Спасатели теряют надежду на спасение украинских моряков

Поисковая операция на затонувшем украинском судне "Нафтогаз-67" продолжалась всю ночь. Китайские спасатели пытались найти пропавших без вести украинцев, пострадавших в результате лобового столкновения двух кораблей вблизи Гонконга - безрезультатно.

Спасатели признаются, что теряют надежду на спасение моряков. Ведь авария произошла в субботу, а кислородные пакеты позволяют людям находиться под водой не больше 12 часов. Не смотря на это, к месту трагедии Китай направил еще 22-х водолазов. Таким образом их количество увеличилось до 44-х. Они беспрерывно ныряют к затонувшему судну, но говорят, что почти ничего не видят в темноте.

Раньше дно этого пролива использовали как подводную свалку. Сильное течение помешало проникновению спасателей на судно через люк. Сейчас водолазы стараются пробить иллюминаторы затонувшего корабля, чтобы попасть вовнутрь.

ICTV