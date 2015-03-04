Сегодня 200 лет со дня рождения автора музыки украинского гимна

В Украине и мире происходит ряд мероприятий к юбилею Вербицкого.

Сегодня в селе Мельницы, ныне в Польше, недалеко от украинско-польской границы, на месте захоронения священника, композитора и общественного деятеля состоится поминальное богослужение. Посетит могилу автора украинского гимна и президент Петр Порошенко, сообщает Радио Свобода.

"В марте этого года мы отмечаем две знаковые и взаимосвязанные между собой даты. Исполняется 200 лет со дня рождения украинского композитора и общественного деятеля, автора музыки Государственного Гимна Украины Михаила Вербицкого и 150 лет с тех пор, как впервые публично был исполнен национальный гимн "Ще не вмерла Украины и слава и воля...", - сказано в опубликованном пресс-службой обращении Президента.

Читайте такжеУкраина на государственном уровне отметит 200-летие композитора Вербицкого - автора музыки гимнаВо Львовском музее истории религии представили выставку, посвященную 200-летию со дня рождения Михаила Вербицкого. В рамках экспозиции представлены метрические данные со сведениями о рождении Михаила Вербицкого, документы греко-католической богословской академии во Львове (списки семинаристов, экзаменационные ведомости), рукопись коротких правил игры на гитаре «Поучение гитары», фотографии родных мест, церквей, настоятелем которых был отец Михаил Вербицкий, пишет Вголос.

Национальный банк Украины вводит в обращение 4 марта 2015 года памятную монету номиналом 2 гривны "Михаил Вербицкий". Монета изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 12,8 г, диаметр - 31,0 мм, тираж - 30 тысяч штук, сообщает newsru.ua.

Справка. Михаил Вербицкий родился в Явирныку-Руський возле Перемышля (ныне Польша). Ранее биографы считали местом его рождения село Улюч. Когда Михаилу было 10 лет, а его брату Володиславу - 8, умер их отец. Мама, оставшись в затруднительной ситуации, отдала сыновей на воспитание родственнику - Ивану Снигурскому, епископу Перемышля. Братья учились в гимназии, пели в хоре, обладали прекрасными голосами.

В Перемышле, благодаря стараниям Ивана Снигурского, молодежь изучала музыкальную грамоту. Уже тогда был замечен талант Михаила Вербицкого к музыке. Сам он впоследствии вспоминал, что в 1830 году школа в Перемышле «стала консерваторией в миниатюре, а хор был равен хорошей опере, - и оказалось, что существует в Европе кроме трех отличных по характеру категорий музыки: немецкой, французской, итальянской, также четвертая характеристическая категория: украинская».

После обучения в Перемышле дороги братьев разошлись. Сейчас известно, что Володислав стал военным и погиб в молодом возрасте. А Михаил поступил в духовную семинарию во Львове в 1833 году, но музыку не оставлял.

Когда Михаил получил травму и вынужден был провести 15 недель в постели, один товарищ принес ему гитару.

Михаил научился виртуозной игре. Гитара была его любимым инструментом на протяжении жизни. К слову, Вербицкий ввел моду на гитару в Галичине.

Впрочем обучение в семинарии будущий священник прервал. В 1836 году женился на австрийке Йозефе-Барбаре Сенер. У супругов был сын Иван, 1839 года рождения. Именно в этой год умерла первая жена Михаила Вербицкого.

Доныне считалось, что второй женой Михаила была француженка. Однако сохранилась запись из метрической книги на латинском языке из села Завадив Яворивского района, первого прихода отца Вербицкого. Согласно записи, ею была Екатерина, дочь имперского военного капитана Франциска и Анны Баронов. Она была, если не украинского, то скорее всего австрийского происхождения.

Отец Михаил Вербицкий писал сакральные и светские произведения. Именно ему принадлежит сборник салонных песен для мужских квартетов. Музыковеды говорят о том, что композитор оставил почти сорок церковных композиций, более десяти оркестровых рапсодий, несколько симфонических увертюр, даже полонезы и романсы, музыку к двадцати театральным представлениям, светские песни. Но его музыкальное наследие должным образом не изучено. Песни Вербицкого мгновенно расходились между людьми и многие из мелодий отца по сей день считаются народными.

Есть несколько версий о том, как попал к отцу Вербицкому стих Павла Чубинского «Ще не вмерла Украина». Вероятнее всего то, что священник прочитал его в журнале. Патриотическая песня прозвучала для публики сначала в 1863 году в Перемышле в музейной зале Духовной семинарии и исполнил ее сам композитор. С тех пор семинаристы распространяли песню. А как самостоятельное произведение ее исполнили 10 марта 1865 года также в Перемышле и именно эта дата считается первым исполнением украинского гимна. Лишь 15 января 1992 года мелодия Михаила Вербицкого на слова Павла Чубинского утверждена как гимн Украины.

В 1869 году священник тяжело заболел и 7 декабря 1870 года умер.

Справка по материалам Радио Свобода