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Украинская армия получит новые современные фляги для воды (видео)

14:05, 09 апреля 2019
Общество
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ВСУ получат новые современные фляги для воды / скрин видео

«Сегодня армейская фляга находится на вооружении многих армий мира и является предметом индивидуального снаряжения военнослужащего. Украинское войско до этого времени использует металлические фляги, которые разрабатывались еще в советские времена», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

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В опубликованном видео сказано, что большинство стран мира уже отказались от металлических фляг. Теперь и Украина переходит на мировые стандарты и будет производить фляги из пластика. Новинку можно ожидать уже летом. Пластиковые материалы не содержат каких-либо вредных веществ.

Напомним, за 3 квартала текущего года предприятия ВПК направили украинской армии более 3500 единиц вооружения и военной техники.

Ранее украинские военнослужащие получили новые модернизированные истребители Миг-29МУ1. За осовременивание самолет ответственный Львовский государственный авиационно-ремонтный завод и другие предприятия «Укроборонпрома».

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Теги: #ВСУ#Укроборонпром#украинская армия