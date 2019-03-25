"Укроборонпром" создает замкнутый цикл производства автоматических пушек

В концерне решили объединить государственные предприятия «Завод точной механики» и КБ «Артвооружение».

Государственное предприятие «Завод точной механики» будет присоединен к государственному предприятию «Конструкторское бюро артиллерийского вооружения» с целью создания замкнутого цикла производства автоматических пушек и снижения административных расходов на предприятиях.

Как сообщает пресс-служба концерна, такое решение принял генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин.

Соответствующее обращение в ближайшее время будет направлено на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Сейчас основными изделиями «Завода точной механики» и «КБ Артвооружение» является 30-мм автоматические пушки, которые являются главным оружием ряда боевых машин: БТР-3, БТР-4, а также БМП-2.

«Создание замкнутого цикла производства позволит значительно повысить эффективность и скорость производства. Это соответствует запланированному расширению выпуска БТР-3 и БТР-4, с целью которого на предприятиях бронетанкового кластера концерна уже освоено производство корпусов», - сообщили в концерне.

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Кроме того, указывается на то, что сокращение управленческого звена позволит направить сэкономленные средства на обновление производственных мощностей и повышение заработной платы работников.

Также объединение предприятий позволит ускорить процессы по созданию новейшего оружия. В частности, речь идет о разработке перспективных 30-мм и 40-мм автоматических пушек, которые будут использовать боеприпасы стандарта НАТО. Эти автоматические орудия предназначены для вооружения уже существующих образцов бронетехники, таких как БТР-3 и БТР-4, а также новейших разработок.

В «Укроборонпроме» подчеркнули, что ГП «Конструкторское бюро артиллерийского вооружения» за последние годы успешно провело работы по подготовке к производству автоматических пушек калибра 23 мм, которые предназначены для зенитных систем и 82-мм автоматического миномета. Первые образцы этого оружия в ближайшее время будут направлены на военные полигоны с целью проведения всесторонних испытаний и налаживания серийного производства.