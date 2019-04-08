Стало известно, когда из метро Киева окончательно исчезнут жетоны

Жетонами оплатить проезд в метро Киева можно будет еще 207 дней.

Оплатить поездку в киевском метро жетонами можно будет до 31 октября 2019 года. После этого будут действительны только электронные средства оплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. Вместо жетонов с 1 ноября этого года нужно будет использовать карты метро, проездные, электронные билеты, банковские карты и др.

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Для пассажиров, которые часто пользуюсь метрополитеном и привыкли к жетонам, проезд советуют оплачивать картой метро.

"При пополнении на 50 поездок каждая (карточка) будет стоить 6,5 грн. Срок действия - 1 год после каждого использования (продлевается автоматически). После использования поездок рабочую карточку можно вернуть в любую кассу и получить обратно залоговую стоимость. Пополнять карточку метро можно наличными в автоматах на каждой станции, а также банковской картой или наличными в любой кассе", - рассказали в подземке.

Кроме того, в столице внедряется электронный билет. Оплатить его можно на каждой станции, воспользовавшись турникетом с соответствующей пометкой, а пополнить даже онлайн.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в коммунальном общественном транспорте Киева – метро, автобусах, троллейбусах и трамваях – в тестовом режиме ввели единый электронный билет.