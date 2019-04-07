Телевизор, электрочайник и душ: в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО (фото, видео)

Виновница смертельного ДТП пока находится в следственном изоляторе.

5 апреля правозащитники нанесли мониторинговый визит в следственный изолятор Харькова, где, в частности, проверили условия содержания участницы случившегося в октябре 2017 года смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой.

Об этом сообщил в Facebook член правления Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин, который также побывал в СИЗО.

"Кроме Зайцевой, в камере №400 находятся еще три человека. Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", – написал он.

Правозащитник также опубликовал фото и видео из камеры, в которой содержится Зайцева. На них видно, что всего в помещении шесть кроватей.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49 -летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Апелляционные жалобы на приговор суда были поданы Зайцевой, ее защитником Юлией Плетнёвой и защитником Дронова Сергеем Перепелицей.

Дело поступило в производство Харьковского апелляционного суда 1 апреля.