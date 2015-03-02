На Черниговщине открыли 10 уголовных дел по фактам организации поездок на Антимайдан

В Черниговской области по фактам организации поездок на антимайдан открыто 10 уголовных производств.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

По информации и.о. начальника УМВД Украины в Черниговской области подполковника милиции Вадима Филашкина, работники десяти территориальных подразделений внутренних дел области вместе с коллегами из прокуратуры уже установили организаторов противоправных деяний для противодействия мирному собранию Евромайдана в период 2013-2014 годов.

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В частности, следователи подразделения Черниговского и Нежинского городских, Городнянского, Бобровицкого, Новгород-Северского, Сосницкого, Репкинского, Семеновского и Черниговского районных отделов УМВД открыли уголовные производства по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, Филашкин отметил, что сделанные разоблачения еще не отображают всего масштаба позорного явления.

”Упорная следственная работа на этом пути ежедневно приносит новые факты и доказательства”, - отметил он.