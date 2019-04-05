Тина Кароль и "Бумбокс" представили новую чувственную песню (видео)

Песня "Безодня" - это первый творческий тандем Тины Кароль и группы "Бумбокс".

Певица Тина Кароль и группа "Бумбокс" представили совместную песню "Безодня" и клип к ней.

Презентовали композицию в прямом эфире. Саундпродюсером композиции стал Олег Аджикаев, а идея неожиданного дуэта принадлежит лидеру группы Андрею Хлывнюку, сообщает ТСН.

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"Безодня" - не просто песня, это скорее совокупность двух различных мировоззрений в одном целом. Тина Кароль смогла придать песне именно тембральной и эмоциональной краски, которую я представлял, когда писал ее. Тина сразу согласилась на дуэт, наше сотрудничество было непринужденно легким. Одна репетиция, одна сессия в доме звукозаписи. Месяц студийной работы с аранжировкой, мастеринг в Соединенных Штатах и работа готова", - рассказал Хлывнюк.

Для самой Тины Кароль "Безодня" стала первой дуетной песней за всю ее творческую историю.

"Безодня" - это история зрелой любви, история, в которой встретились двое людей, и музыка дает им ответы на все вопросы. Эта песня близка мне по смыслу, по духу, я с благодарностью приняла приглашение Андрея Хлывнюка спеть в дуэте. У нас получилось создать хорошую оду о вечном - о любви", - в свою очередь заметила Тина.

Отметим, что сингл "Безодня" войдет в будущий альбом группы "Бумбокс" под названием "Тайный Код; Рубикон".