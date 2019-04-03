Клинику «Новий зір» атакуют рейдеры

Из-за купленных судебных решений, махинаций с реестром собственности и «титушек» медицинский центр может лишиться помещения.

Офтальмологическая клиника «Новий зір» рискует лишиться здания из-за махинаций с реестром собственности, купленных судебных решений и набегов «титушек». Об этом стало известно из расследования журналистов Цензор.НЕТ.

Как следует из расследования, здание на Глыбочицкой, которое сейчас пытаются отобрать у «Нового зору», его собственники (компания «К Инвест») купили в 2010 году. кредит в размере 1,8 млн долл. в принадлежащем банкиру Владимиру Клименко «Укринбанке». Кредит погашали до признания «Укринбанка» неплатежеспособным и введения временной администрации Фондом гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году. Из-за судов акционеров «Укринбанка» с государством и перерегистрации этого банковского учреждения в занимающуюся недвижимостью компанию «Укринком», по закону не являющуюся правопреемником ликвидированного финучреждения, заемщики не понимали, кому должны возвращать кредиты.

Не сумев доказать свою правоту в судах, «Укринком» уступил право требования по ипотечному кредиту «К Инвест» финансовой компании «Инвент-финанс», которая также попыталась через суд заставить «К Инвест» возвращать деньги не Фонду гарантирования вкладов, а ей. Параллельно - противозаконно вносит изменения в госреестр и становится «собственником» здания на Глыбочицкой. А в Ржищевском городском суде появляется постановление об аресте этого здания и передаче его на ответственное хранение детективному агентству «Парма» - в рамках обеспечения иска частного лица к «Инвент-финансу».

«В этом постановлении нарушены правила подсудности (учитывая, что ответчик и имущество зарегистрированы в городе Киеве, Ржищевский городской суд никак не мог рассматривать данное заявление), выбранные меры обеспечения иска не адекватны. Данное определение суда так и не появилось в реестре судебных решений», - перечисляет нарушения юрист ООО «ОК Новий зір» Елена Демченко.

Под видом исполнения этого постановления в клинику «Нового зору» на Глыбочицкой приходил частный судебный исполнитель в сопровождении спортивных парней. Не предъявляя никаких документов, они блокировали работу медцентра, требовали прекратить операции, не впускали записанных на прием пациентов. И передавали собственникам здания приглашения от Клименко «договориться».

Минюст признал смену собственника объекта на Глыбочицкой незаконной, предписал отменить ее. Но выполнить это решение невозможно: упомянутое постановление Ржищевского горсуда запрещает любые действия в отношении этого объекта. Его пересмотр назначен на 3 апреля.

Сейчас реальные собственники здания на Глыбочицкой обжалуют постановление Ржищевского городского суда в апелляционной инстанции, подали иски по обжалованию уступки права требования по своему кредитному договору. В досудебном расследовании – дело о препятствовании хозяйственной деятельности медцентра «Новий зір». Директор «К-Инвест» подает в суд гражданский иск о незаконной смене собственника здания на Глыбочицкой.

«Мы опасаемся физического захвата. Приемы и операции отменять не будем... Но мы все будем здесь – с документами, с юристами - и будем отстаивать свою позицию и свои законные права», - заявила директор ООО «ОК Новий зір» Марина Чирва.