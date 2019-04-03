Стоимость контрактного обучения в украинских вузах может существенно вырасти (видео)

В правительстве отмечают, что паниковать университетам и абитуриентам рано - решение не окончательное.

В Министерстве образования и науки разработали проект постановления, устанавливающего минимальную стоимость контракта в размере 60% суммы, которую университет в среднем тратит на студента.

Обучение может существенно подорожать, потому что в министерстве решили изменить правила расчета контракта, говорится в сюжете ТСН.

"Есть сумма, которая является средней по университету. Именно с этой суммы считается 60 процентов. И это минимум. А университет может установить больше от этой суммы по отдельным специальностям", - пояснил гендиректор директората высшего образования и науки взрослых МОН Олег Шаров.

Студент Житомирского университета Сергей - будущий журналист, он учится на контракте, а чтобы его оплатить, работает: "около 12 тысяч за обучение плачу сам". Маргарита и Дарья учатся в Виннице, тоже на журналистике. Платят чуть меньше, чем Сергей: "Около 11 тысяч за год. Платят родители. Это цена объективная, но мы помогаем родителям, работая по специальности".

Сумма, которую в среднем тратит каждое учебное заведение, разная – она зависит от зарплаты преподавателей, стоимости коммунальных услуг, количества студентов, учебных корпусов, баз практики и учебного оборудования. В Винницком университете это 27 тысяч, в Житомире – 38. Указанные проценты от нее – это, соответственно, 16 тысяч в Виннице и 23 тысячи в Житомире.

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"Это очень много. Если считать по специальности, придется очень много работать, чтобы отработать те деньги, которые вкладывались в обучение", - считает Сергей.

На такой шаг в Минобразования решились, чтобы сравнять расходы на студентов, потому что многие вузы занижают стоимость контракта и эту разницу приходится покрывать из государственного бюджета. "Когда студенты, бюджетники и контрактники, сидят в одной группе, то затраты на них одинаковые и не совсем понятно, почему плата разная, почему университет получает различные средства", - говорит член национальной команды экспертов по реформированию высшего образования Владимир Бахрушин.

Новация коснется 34 самых популярных специальностей - это гуманитарные науки, журналистика, экономика, право, архитектура и строительство, сфера обслуживания, медицина и международные отношения. Инженеров, художников и украинских филологов не тронут.

"Этот проект вообще касается только конъюнктурных специальностей, где значительно больше людей с соответствующим образованием, чем вакансий. В том перечне нет ни одной специальности, в которых есть серьезные потребности на рынке труда", - подчеркивает Олег Шаров.

В министерстве убеждают, что на популярные учебные заведения такая новация не повлияет. Проверка на Харьковском университете подтверждает: там средние расходы на студента чуть больше 25 тысяч гривен, 60% от них - это 15,5 тысяч. Тогда как журналисты-контрактники уже платят больше - 17,3 тысячи гривень.

Зато многим другим вузам все-таки придется увеличить стоимость обучения, но в правительстве отмечают, что паниковать университетам и абитуриентам рано – решение не окончательное. Пока состоялось только общественное обсуждение, свою оценку должны дать эксперты и преподаватели.

Ранее УНИАН сообщал, что со следующего года минимальная стоимость контракта на обучение в украинских вузах на топовые специальности может составить 23,4 тысячи гривень.