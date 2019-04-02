Во Львове полицейские устроили рейд на пешеходов, любящих перебежать дорогу (видео)

За час журналисты насчитали более полусотни нарушителей.

Во Львове патрульные полицейские устроили рейд на пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Перебегая дорогу в неустановленном месте, пешеходы подвергают опасности как себя, так и других.

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За час съемки сюжета журналисты насчитали более полусотни нарушителей. Среди них как молодежь, так и люди пожилого возраста, и даже те, кто передвигается с помощью палки.

Если нарушение первое, пешеходу делают предупреждение, если ловят его во второй раз, то выписывают штраф на 51 гривну.

Отмечается, что во Львове с начала года травмы на дорогах получили больше сотни пешеходов. Патрульные говорят, что во многих случаях виноваты именно они, а не водители.

Как сообщал УНИАН, с 25 марта для измерения скорости движения патрульные полицейские будут использовать еще 25 приборов TruCAM.