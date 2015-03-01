Недалеко от границы с Приднестровьем обнаружен и уничтожен тайник со 102 минами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

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В НГУ отметили, что транспортировать мины было опасно, поэтому принято решение уничтожить их на месте. Пострадавших нет.

Ранее УНИАН сообщал, что в Донецкой области СБУ обнаружила в лесополосе арсенал оружия террористов.