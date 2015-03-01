Недалеко от границы с Приднестровьем обнаружен и уничтожен тайник со 102 минами
05:55, 01 марта 2015Общество
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Неподалеку от Котовска Одесской области вблизи границы с Приднестровьем бойцы Национальной гвардии Украины совместно с пограничниками обнаружили и уничтожили тайник, в котором находилось 102 мины.
Мины уничтожили на месте - Нацгвардия / пресс-центр АТО
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
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В НГУ отметили, что транспортировать мины было опасно, поэтому принято решение уничтожить их на месте. Пострадавших нет.
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