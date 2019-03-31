Украина перешла на летнее время (видео)

Часы традиционно перевели в последнее воскресенье марта.

В ночь на воскресенье, 31 марта, Украина перешла на летнее время: в 3 часа ночи стрелки часов перевели на один час вперед.

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Согласно постановлению Кабинета Министров от 13.05.96 № 509 на территории Украины определен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед

в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Как сообщал УНИАН, недавно Европейский парламент одобрил отмену перевода часов на зимнее и летнее время с 2021 года.

Ранее в Министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что в случае принятия Евросоюзом решения об отмене переходов на летнее и зимнее время, Кабмин рассмотрит предложение изменить нынешний порядок, чтобы отказаться от подобной практики.