Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине

Спать украинцы будут на час меньше из-за перевода часов.

В Украине в 2019 году переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта.

Когда переводят часы в Украине в 2019 году на летнее время

Перевод часов на летнее время в Украине традиционно происходит в марте – в последнее воскресенье этого месяца. В 2019 году это произойдет в ночь с 30 на 31 марта.

Во сколько переводят часы на летнее время

Переводят стрелки часов на летнее время в 03:00 на один час вперед. То есть спать украинцы будут на 60 минут меньше.

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Перевод часов в Украине: как пережить

Чтобы избежать нежелательных последствий для организма, за неделю до перевода часов не рекомендуется браться за более интенсивные виды тренировок. Также в целом рекомендуется снизить физические нагрузки во избежание переутомления.

Специалисты не рекомендуют задерживаться на работе или браться за более тяжелые виды деятельности. Для минимизации вреда можно последовательно отходить ко сну на 15 минут позже.

Также желательно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и травяного чая. Как минимум за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов.

В солнечный день рекомендовано гулять на улице хотя бы 15 минут в день для пополнения запасов витамина D. Также полезными будут прогулки перед сном.

Также теплая ванна, массаж или медитация вечером снимают напряжение, усталость, помогают быстро заснуть и проснуться на следующий день полностью отдохнувшим с зарядом бодрости.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на 1 час назад.

При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.