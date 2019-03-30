Во Львове сегодня в рамках "Часа Земли" выключат свет на головных сооружениях города

Во тьму погрузится Ратуша, Архикафедральный собор святого Юра и телебашня.

Львов сегодня присоединится к природоохранной акции "Час Земли", чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 30 марта в 20:30 во Львове отключат свет на главных сооружениях города - городской Ратуше, Архикатедральном соборе святого Юра и телебашне на Высоком Замке.

"Также, сегодня в 18:00 будет высажено памятную липу (дерево) в парке "Вознесение", а также будет изложена свечная иллюминация в виде цифры 60, символизирующей "Час Земли". В этот день в трех заведениях общественного питания и торговли (Театр пива "Правда", "Львовская рудник кофе", "Джига") состоятся вечерние акустические концерты при свечах", - сообщили в городском совете.

Справка. Всемирный фонд природы (WWF) - одна из крупнейших независимых природоохранных организаций, представительства которой действуют более чем в 100 странах при поддержке более 5 миллионов человек по всему миру. Миссия Всемирного фонда природы - остановить деградацию природной среды планеты и построить будущее, в котором человечество будет жить в гармонии с природой. Этого можно достичь путем сохранения биологического разнообразия мира, устойчивого использования природных ресурсов, уменьшение уровня загрязнения окружающей среды и расточительного потребления.