Незаконно осужденный в РФ украинец Павел Гриб прекратил голодовку - РосСМИ

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис сообщил, что 29 марта Павла Гриба вывезли из СИЗО на обследование в больницу.

Незаконно осужденный в РФ украинец Павел Гриб, содержащийся в СИЗО в Ростове-на-Дону, прекратил объявленную 25 марта голодовку.

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Об этом председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис сообщил ТАСС.

"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки после проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО №4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи", - сказал Петрашис.

По его словам, в этот же день Гриб был вывезен на медицинское обследование в Межобластную больницу ФСИН № 19 (МОТБ-19).

Петрашис утверждает, что состояние здоровья Гриба удовлетворительное, в оперативном лечении он не нуждается, "препятствий для содержания под стражей нет".

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".

После приговора Гриб объявил голодовку. Он требует допустить к нему врачей и украинского омбудсмена.

В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказать давление на РФ для освобождения Гриба.