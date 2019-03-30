В Запорожье будут судить одиозного запорожского "экс-смотрящего" времен Януковича "Анисима"

Обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных 8 статьями Уголовного кодекса.

В Орджоникидзевский районный суд Запорожья направлено обвинительное заключение в отношении одиозного «экс-смотрящего» времен президента Украины Виктора Януковича в Запорожье, криминального авторитета по прозвищу «Анисим».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, обвиняемый покрывал данью предпринимателей региона, а также «скачивал» деньги с коммунальных предприятий области.

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По результатам специального предварительного расследования обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение в особо крупных размерах преступной организацией), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах преступной организацией), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения), ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Самая санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.