В Киеве задержали мошенника, укравшего квартиру у пенсионерки

Пострадавшие неоднократно обращались в правоохранительные органы. Но следователи не находили состава преступления для внесения дела в Единый реестр досудебных расследований.

Народный депутат Александр Грановский сообщил о том, что преступник, который реализовал мошенническую схему по завладению квартирой киевской пенсионерки Клавдии Дунаевской - задержан. Он находится в следственном изоляторе.

Об этом Грановский написал на своей странице в Facebook. История с украденной квартирой длится с августа прошлого года. Тогда Грановский подробно описывал схему: пенсионерку Дунаевскую били, после чего провели несколько юридических махинаций, переоформив имущество. В конечном итоге, квартира была продана третьим лицам.

«В свое время ко мне обратился внук пенсионерки Анзори Джикия и попросил помочь. Несколько месяцев назад я подробно описывал эту ситуацию и пообещал приложить максимальные усилия с целью вернуть украденное имущество пенсионерке. Ужас этой, казалось бы, рядовой, с точки зрения уголовного процесса и статистки, ситуации еще и в том заключается, что бабушку несколько раз жестоко избили», - пишет народный избранник.

Пострадавшие неоднократно обращались в правоохранительные органы. Но следователи не находили состава преступления для внесения дела в Единый реестр досудебных расследований.

Только сейчас дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Мошенник по фамилии Бекрешов был задержан и находится в изоляторе. «Если кто-то, кто пострадал от действий этого человека, узнает его по фотографии, проинформируйте прокуратуру Киева или полицейских. Я не могу исключать, что на его совести не только одна кража квартиры. В ходе реализации преступной схемы, в результате которой у бабушки отобрали имущество, этот негодяй получил по поддельной доверенности все необходимые для оформления договора документы», - предупреждает народный депутат.

Также Грановский пишет, что, к сожалению, мошенники часто сотрудничают с правоохранителями. «Вы скажете, что дело мелковатое и тратить время на проблемы более государственные. Но нет, чаще всего одна группа мошенников, которая промышляет таким ремеслом, замешана в сотнях подобных преступлений. Установить бандитов очень и очень трудно, к сожалению, они часто находят взаимопонимание с правоохранителями. Впрочем, надо отдать должное, не в этот раз», - комментирует Грановский.

Депутат пишет, что следователи и прокуроры продолжают разыскивать женщину, услугами которой воспользовались бандиты, чтобы оформить документы у нотариуса. «Но я уверен, что и она скоро будет найдена», - отметил депутат.