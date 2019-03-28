В Харькове таможенника подозревают в нанесении госбюджету 400 тысяч гривен убытков

Чиновник существенно снизил таможенную ставку ввезеннной из Германии упаковочной машины стоимостью 16 млн грн, чем нанес государству ущерб на более 391 тыс. грн.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили главному государственному инспектору таможенного поста «Харьков-Центральный» о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 400 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Согласно сообщению, таможенника подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса) с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица вопреки интересам службы, что нанесло тяжкие последствия в виде недопоступления в госбюджет значительной суммы средств.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что инспектор таможенного поста, вопреки требованиям действующего законодательства, самостоятельно, без направления запросов в специализированные подразделения, принял решение о неправильной классификации упаковочной машины стоимостью 16 млн грн.

«Машину на территорию Украины ввезли из Германии. В результате противоправных действий чиновника, таможенная ставка ввозимого товара была существенно снижена, поэтому государственному бюджету Украины был нанесен ущерб на более чем 391 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Главное управление внутренней безопасности государственной фискальной службы, процессуальное руководство - Генеральная прокуратура Украины.