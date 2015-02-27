В Черкассах на блокпосту задержали автомобиль с арсеналом оружия (фото)

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области.

Следственно-оперативная группа, работавшая на месте, во время осмотра легковушки обнаружила два автомата АК-74, один из них с подствольным гранатометом, около 100 патронов различного калибра, четыре гранаты Ф-1 и 15 запалов к гранатам, а также камуфляжную форму.

Вещественные доказательства изъяты, открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Как сообщал УНИАН, в Черкассах в конце января на четырех въездах в город восстановили стационарные блокпосты из правоохранителей. Кроме того, в связи с обострением ситуации на востоке страны и угрозой террористических актов, во всей области под усиленную охрану взяты важнейшие стратегические объекты области, в частности, мост через Днепр в Черкассах, Каневская ГЭС, химические предприятия. Всего в Черкасской области под усиленную охрану взят 41 объект.

Ранее УНИАН сообщал, что в Херсонской области работники ГАИ обнаружили в автомобиле арсенал боеприпасов.