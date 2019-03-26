На Ривненщине разоблачили мужчину, который майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев

С помощью вредоносного скрипта злоумышленник получал доступ к ресурсам компьютеров пользователей определенных сайтов.

На Ровенщине правоохранители разоблачили 32-летнего жителя Буковины в распространении вредоносного программного обеспечения.

С помощью этого скрипта злоумышленник получал доступ к ресурсам компьютеров пользователей определенных сайтов для майнинга криптовалюты.

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"Работники киберполиции установили: 32-летний житель Буковины создал и администрировал большое количество интернет-ресурсов. На созданных ресурсах он размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга криптовалюты. Используя вычислительные возможности процессора и графического адаптера, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей вышеуказанных Интернет-ресурсов. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшего ухудшения работы компьютеров посетителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно их посещало более 1,5 миллиона пользователей.

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Проведя обыски в жилище злоумышленника, правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации, черновые записи и направили изъятое на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в феврале на Киевщине разоблачили кибер-преступника, который украл биткоины на 700 тысяч гривень.