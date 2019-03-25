Диетолог рассказала, как правильно повышать "дозу" шоколада

По ее словам, самый распространенный и любимый многими шоколад - это, к сожалению, тот, который содержит много сахара и жира и не является полезным для организма.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская посоветовала, что стоит есть шоколад, в котором более 75%, и попробовать постепенно "повышать градус".

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Шоколад лучше есть после основного приема пищи, передает "Главред". По словам собеседницы, самый распространенный и любимый многими шоколад - это, к сожалению, тот, который содержит много сахара и жира и не является полезным для организма.

"Шоколад, в котором более 75% какао бобов, считается полезным и даже лечебным продуктом благодаря наличию полифенолов, веществ, которые улучшают работу сосудов, мозга, кишечника и противодействуют старению", - отметила эксперт.

Врач посоветовала любителям шоколада попробовать постепенно "повышать градус", то есть содержание какао, и пытаться довести его до максимального - до 85-90%.

"Чтобы получить "дозу" веществ, которые стимулируют головной мозг, добавьте зеленый и черный чай в ваш рацион и, возможно, чашечку кофе", - сказала врач.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые назвали пять основных продуктов, которые исчезнут из магазинов из-за глобального потепления.