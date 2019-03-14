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Ученые назвали пять основных продуктов, которые исчезнут из магазинов из-за глобального потепления

00:24, 14 марта 2019
Климат
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REUTERS

Глобальное потепление уже в ближайшее время отразится на потреблении продуктов. Могут исчезнуть из рациона людей или стать непомерно дорогими такие распространенные продукты, как кофе, шоколад, оливковое масло, рыба и вино.

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Об этом сообщает BBC. Изменения климата в скором времени сделают непригодными для выращивания кофейных зерен на 80% используемых сегодня земельных ресурсов. А потепление Мирового океана отразится на популяции рыбы, что существенно отразится на рыболовном промысле.

Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты, без которых представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые назвали новое опасное последствие глобального потепления.

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Теги: #глобальное потепление