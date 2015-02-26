Монахи Почаевской лавры передали УАЗ для вывоза раненых военных с Донбасса

Братия Свято-Успенской Почаевской лавры передала в Кременецкий военный комиссариат автомобиль УАЗ, который предназначен для вывоза раненых из зоны военного конфликта. Автомобиль доставлен на восток Украины.

Как сообщил в комментарии Центра информации Украинской Православной Церкви Московского патриархата наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир, монастырь оказывает постоянную духовную опеку и гуманитарную помощь украинским военнослужащим.

«В такое сложное для всей страны время, когда льется кровь, как никогда важна роль Церкви. Тем, кто идет в храм молиться о мире для своего народа, двери всегда открыты. Поэтому любой, кто обратится к нам за духовной помощью, ее получит. Мы помогаем, чем можем, и не ждем за это каких-либо наград. Делали, делаем и с Божией помощью будем делать это и в будущем», - сказал митрополит Владимир.

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В частности, по словам наместника, опека над военнослужащими продолжается уже давно. Лавру часто посещают солдаты украинской армии. Обитель передает в зону военных действий святую воду, молитвословы, иконки, крестики, теплое белье, продукты, средства гигиены.

Так, в январе Свято-Успенскую Почаевскую лавру посетил батальон 95-ой аэромобильной бригады из Житомира.

«Мы рады были приветствовать у себя в храме защитников нашего Отечества. Когда десантники обратились к нам в лавру с просьбой о визите и благословении, мы постарались устроить встречу так, чтобы пребывание в нашем монастыре запомнилось им навсегда», - рассказывает митрополит Владимир.

Бойцы, которые до этого более 8 месяцев несли службу в зоне АТО на востоке Украины, приложились к святыням, помолились в храмах лавры и познакомились c историей обители.

Митрополит Владимир отметил, что в монастыре не отказывают тем, кто просит о помощи и добавил, что «в тяжелое для всей страны время, каждый должен помогать по мере своих сил, не надеясь на награды и почет».