Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимир ШАНДРА заявляет, что первые 5-10 лет после внедрения системы экстренной помощи «112» номера «01», «02», «03», «04» будут оставаться действующими.

Об этом он сообщил в интервью корреспонденту УНИАН.

По словам министра, первые несколько лет работы линии «112» старые номера экстренной помощи будут продолжать работать, как это принято в Европе. «Эти номера будут, по ним можно будет звонить по телефону, если человек по привычке захочет позвонить, то он обязательно получит ответ и ему будет оказана помощь», – сообщил В.ШАНДРА.

Министр объяснил, что, безусловно, никто не собирается расформировывать ни пожарные части, ни «скорую помощь» и другие службы, речь идет в первую очередь об улучшении согласованности их работы. По словам В.ШАНДРЫ, диспетчер, который будет получать вызов по линии «112», будет обязан оперативно классифицировать возникшую ситуацию, в случае необходимости оказать психологическую помощь, срочно переадресовать вызов профильной службе и проследить, чтобы помощь была адресной и обязательно дошла до человека.

Как сообщал УНИАН, МЧС планирует открыть диспетчерскую службу экстренной помощи “112” до 2012 года. Единая служба экстренной помощи объединит существующие сейчас службы «01», «02», «03», «04».

МЧС планирует сразу построить систему 5-го поколения, что предусматривает определение места, откуда идет вызов, включает комплекс мероприятий и систему взаимодействия между милицией, пожарниками, «скорой помощью», операторами мобильной связи, дает возможность оперативно принимать решение и следить за развитием ситуации.

На сегодня, по данным МЧС, наибольшее количество звонков поступает на номер “03” («скорая помощь») – 42%, около 25% - на номер “02” (милиция), около 17% - на номер “04” (служба газа), и 13% - на номер “01” (пожарная служба).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в декабре 2007 года призвал Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций в 2008 году организовать государственную диспетчерскую службу экстренной помощи населению “112”.