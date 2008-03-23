Первая попытка поднять ”Нефтегаз-67” была неудачной

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ считает достаточно достоверным то, что остальные члены экипажа затонувшего в субботу вблизи Гонконга украинского судна “Нефтегаз-67” будут спасены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

“Есть большая достоверность, что они спаслись, потому что к берегу близко, температура воды нормальная, шторма такого нет. Поэтому есть шансы, что люди, если они выпали за борт, могут быть спасены”, - сказал министр.

По словам И.ВИНСКОГО, однако судьба 18 членов экипажа – граждан Украины пока еще неизвестна.

Напомним, спасены 7 членов экипажа, из них 6 граждан Украины и один - Китая.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что спасенные, в том числе капитан судна, находятся в удовлетворительном состоянии и уже пребывают не в больнице, а в гостинице.

По его словам, в спасательных работах задействовано около 20 судов и 100 спасателей.

Министр сообщил, что первая попытка поднять судно была неудачной, в 17 часов будет предпринята вторая попытка поднять судно, затонувшее килем вверх.

И.ВИНСКИЙ сказал, что сегодня после совещания с первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ создана правительственная комиссия по расследованию события во главе с министром транспорта и связи. Кроме того, при Минтранссвязи сформирована группа специалистов, которые в понедельник вылетят на место события.

В связи с этим, по словам И.ВИНСКОГО, более детальную информацию можно будет получить позже, поскольку пока еще поступают данные о катастрофе судна от представителей КНР. “Пока еще тяжело понять, что произошло”, - сказал министр.