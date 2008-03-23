Список спасенных моряков и остающихся на затопленном судне

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» создало штаб по оказанию помощи семьям пропавших без вести моряков с судна «Нефтегаз-67», которое затонуло 22 марта в Южно-Китайском море у берегов Гонконга.

Как передает корреспондент УНИАН, работают телефоны, по которым родственники могут получить информацию о судьбе моряков. Телефоны в крымском пгт Черноморский: (8-06558) 923041, (8-06558) 97002, либо мобильный телефон – 80503240700.

Как сообщил сегодня на брифинге в Симферополе председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК, на судне находилось 25 человек – 24 украинца и один представитель Китая.

7 членов экипажа – один гражданин Китая и 6 украинцев (капитан судна Юрий КУЛЕМЕСИН, третий помощник капитана Игорь ВАЛЬЧУК, начальник радиостанции Вячеслав МАКАРЕВИЧ, 3-й механик Евгений ЕПАНЧИН, моторист 1-го класса Александр ЛУНИЧЕВ, буфетчик Инна ЯНКОВА) - при столкновении находились на верхней палубе и были подобраны спасателями в открытом море. Они спасены.

18 украинских моряков в настоящее время считаются без вести пропавшими: старший помощник капитана Андрей ГУБИН (1965 г.р.), 2-ой помощник капитана Дмитрий МАКАРОВ (1981 г.р.), боцман Николай ИВАНИЧЕНКО (1957 г.р.), старший механик Виталий ВЕЛИКИЙ (1972 г.р.), 2-ой механик Владимир ИВЧЕНКО (1975 г.р.), 4-ый механик Дмитрий АНИСИМОВ (1987 г.р.), электромеханик Игорь ДЫРДА (1969 г.р.), старший электрик Николай КИНДЮК (1954 г.р.), старший моторист Андрей БАРАНОВИЧ (1962 г.р.), мотористы 1-го класса Максим ТАРАН (1982 г.р.), Александр ПИСКУНОВ (1975 г.р.), Виталий БОНДАРЬ (1975 г.р.), Эдем АМЕТОВ (1964 г.р.), матросы 1-го класса Максим НЕЖИНСКИЙ (1983 г.р.), Дмитрий НАЗАРЕЦ (1979 г.р.), Дмитрий АКУЛЕНКО (1983 г.р.), Александр КАРДАШ (1976 г.р.) и повар Ольга МАРСОВА (1957 г.р.). «Проводятся аварийно-спасательные работы, задействованы спасательные службы и вертолет», - сообщил А.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил, что родственникам пострадавших моряков будет оказана помощь. "Помощь будет оказана и материальная, и человеческая, вся та, которая будет предусматриваться нашим законодательством и помимо законодательства. Я думаю, что наша компания в состоянии взять на себя ответственность и оказать помощь не только женам, но и детям, которые, не дай Бог, остались без кормильцев", - сказал председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз".

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в субботу вечером к северу от острова Лантау, в 4 км от международного аэропорта Чеок Лап Кок. В условиях тумана сухогруз из материкового Китая столкнулся с зарегистрированным в Украине судном, которое пошло на дно.