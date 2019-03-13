В Черкассах задержали "писателя", осуждавшего создание ПЦУ и получение Томоса

Житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготавливал материалы на заказ российских кураторов.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Черкассах распространение провокационных антиукраинских материалов, направленных на разжигание религиозной вражды.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготавливал на заказ российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получение решения о предоставлении Томоса.

Отмечается, что материалы он распространял на российских интернет-ресурсах.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с провокационными материалами, флеш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали гражданина Российской Федерации за распространение антиукраинских материалов на территории региона.