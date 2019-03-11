Решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту можно ожидать 11 июня - Минюст

11 июня определено судом как ориентировочная дата для вынесения решения.

Решения апелляционного суда Амстердама по делу возвращения в Украину коллекции «скифского золота» из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, можно ожидать 11 июня.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в Facebook.

«Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о «скифском золоте», - подчеркнул Петухов.

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2017 года первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар заявляла, что процесс возвращения «скифского золота» затягивается из-за попытки России присвоить украинское культурное наследие.

*** Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция «скифского золота» из крымских музеев, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайский историко-культурный заповедник, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море».

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, которое давало право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Представительство и защита интересов Украины в суде осуществляла юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders N.V.