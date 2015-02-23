В оккупированном Крыму отменяют льготы на проезд для студентов

Официальной информации по этому поводу нет, но на сайте «Городской электротранспорт» в перечне проездных документов представлены только 3 категории: общегражданский, школьный и однодневный. В билетных кассах студенческие проездные на март также не продаются, передает QHA.

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Студенты обсуждают проблему в социальных сетях и подписывают петицию за возвращение льгот.

По сообщениям местных СМИ, крымская железная дорога также планирует с марта отменить льготы для студентов на проезд в пригородных поездах.