В оккупированном Крыму отменяют льготы на проезд для студентов
13:37, 23 февраля 2015Общество
1603 0
В Крыму с 1 марта в троллейбусах отменяется использование студенческих проездных документов.
В Крыму отменят льготы на проезд для студентов / transit.parovoz.com
Официальной информации по этому поводу нет, но на сайте «Городской электротранспорт» в перечне проездных документов представлены только 3 категории: общегражданский, школьный и однодневный. В билетных кассах студенческие проездные на март также не продаются, передает QHA.
Читайте такжеУкраина вернет контроль над временно оккупированным Крымом - Порошенко
Студенты обсуждают проблему в социальных сетях и подписывают петицию за возвращение льгот.
По сообщениям местных СМИ, крымская железная дорога также планирует с марта отменить льготы для студентов на проезд в пригородных поездах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter