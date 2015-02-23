В оккупированном Крыму отменяют льготы на проезд для студентов

13:37, 23 февраля 2015
Общество
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В Крыму с 1 марта в троллейбусах отменяется использование студенческих проездных документов. 

В Крыму отменят льготы на проезд для студентов / transit.parovoz.com

Официальной информации по этому поводу нет, но на сайте «Городской электротранспорт» в перечне проездных документов представлены только 3 категории: общегражданский, школьный и однодневный. В билетных кассах студенческие проездные на март  также не продаются, передает QHA.

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Студенты обсуждают проблему в социальных сетях и подписывают петицию за возвращение льгот. 

По сообщениям местных СМИ, крымская железная дорога также планирует с марта отменить льготы для студентов на проезд в пригородных поездах.

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