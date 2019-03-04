ПЦУ на втором синоде одобрила позицию по намерению УГКЦ провести литургию в соборе Святой Софии

Священный синод считает полезным сохранить относительно богослужений в соборе Святой Софии тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений.

Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) одобрил позицию в связи с намерением совершения в Соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.

Об этом сообщается в журнале №11 заседания Священного Синода от 4 марта 2019 года.

В журнале отмечается, что Священный синод решил поддержать позицию, высказанную в письме митрополита Киевского и всей Украины Епифания к главе Украинской греко-католической церкви Святославу от 19 февраля 2019 года в связи с публично объявленным намерением совершения в Соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.

«Одобрить и направить блаженнейшему верховному архиепископу Святославу письмо Священного синода по данному вопросу», - говорится в решении.

«Констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений», - отмечается в журнале.

Читайте такжеЕпифаний рассказал, будет ли служить в Киево-Печерской лавре

Как сообщал УНИАН, 22 февраля почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал главу УГКЦ Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии 7 апреля.

«Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине. Во время, когда идет война за независимость и целостность Украины на востоке нашего государства, мы призваны свидетельствовать и сохранять мир и единство в обществе. Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу», - отмечалось в обращении патриарха Филарета к главе УГКЦ Святославу.

25 февраля в Департаменте информации УГКЦ ответили, что окончательное решение относительно формата проведения общиной церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля не принято.

«В решении этого вопроса УГКЦ руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев. С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которое состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украину. До момениа времени обсуждения руководителями церквей существующих вопросов официальные комментарии не предоставляются», - заявили в УГКЦ.