Авария в Харькове с шестью жертвами: у фигуранта ДТП рассказали, кто пытается вытащить его на свободу

На сайте президента собирают подписи под электронной петицией о помиловании Дронова.

Защита Геннадия Дронова, которого осудили на 10 лет за смертельное ДТП на Сумской в Харькове, готовит апелляцию.

Также на сайте президента собирают подписи под электронной петицией о помиловании Дронова. На утро вторника, 5 марта, ее уже подписало 3124 человека при необходимых 25 тысячах. Как рассказал "Обозревателю" адвокат Дронова Сергей Перепелица, инициатор петиции не он, а возмущенные граждане.

"Давать юридическую оценку петиции я считаю некорректно. Но с человеческой точки зрения она показывает, что граждане недовольны таким решением суда и хотят, чтобы Дронов был оправдан. Подготовили обращение разгневанные украинцы, я не являюсь инициатором, но у себя в соцсети распространяю ее и поддерживаю. Думаю, нужно использовать любую возможность, чтобы отстоять подзащитного", – сказал Перепелица.

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По словам защитника, суд не предоставил возможность Дронову хоть как-то компенсировать материальные потери потерпевшим.

"Его автомобиль, который побывал в ДТП, находится на штрафплощадке. Суд в приговоре указал, что авто надо вернуть владельцу. А как его вернуть, если владелец сейчас в СИЗО. Еще до приговора я обращался к судье с просьбой дать разрешение начальнику СИЗО заверить доверенность на получение и реализацию автомобиля. Но судья мне отказал. А потом суд закончился и все", – говорит Перепелица.

Теперь адвокат ждет, когда начнется апелляционное рассмотрение дела и вновь попробует оформить доверенность на получение и реализацию машины.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля этого года суд вынес решение и признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.