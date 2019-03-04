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Умер солист The Prodigy: что будет с выступлением группы в Украине

15:47, 04 марта 2019
Общество
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кит Флинт / REUTERS

Организаторы UPark-2019 опубликовали пост в Facebook, в котором сообщили о переговорах с менеджерами группы The Prodigy. Представители пообещали сообщить поклонникам группы информацию об их выступлении на UPark-2019.

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Информация, которая касается возврата билетов, будет обнародована позднее.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. Флинт покончил с собой.

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Новость в сюжете: Смерть вокалиста The Prodigy
Теги: #самоубийство#UPark Festival 2018#Кит Флинт#The Prodigy