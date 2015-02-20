В АТО погибли 136 военных из Житомирской области, еще 590 получили ранения

Об этом на встрече с общественностью сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей Машковский.

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«К сожалению, из Житомирской области на востоке государства погибли 136 военных, а 590 получили ранения», - сказал он, заверив, что власть заботится о раненых и семьях погибших.

Председатель ОГА сообщил, что семьям 101 погибшего предоставлена материальная помощь, а также финансовую поддержку власть обеспечила 128 раненым. Кроме того, благодаря привлечению бюджетных средств и благотворительной помощи в Житомирской области приобретено три квартиры для семей погибших и одна для семьи тяжело раненного бойца.

Машковский заверил также, что в области ведется активная работа по выделению земельных участков участникам АТО. В Главном управлении Госземагентства Житомирской области зарегистрировано 1840 заявлений, по 851 приняты положительные решения и предоставлены разрешения на составление проекта землеустройства.