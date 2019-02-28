На Днепропетровщине полиция задержала 14 подозреваемых в наркоторговле (видео)

По данным правоохранителей, ежемесячно злоумышленники получали 1,5 млн грн дохода.

В городе Каменское на Днепропетровщине в ходе спецоперации с привлечением спецподразделения «КОРД» полицейские задержали 14 человек, которые организовали в городе сеть сбыта наркотического вещества ацетилированного опия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, доход с незаконных сделок, по предварительным подсчетам, составил около 1,5 млн грн ежемесячно. Группа наркодельцов работала на территории города около года.

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В полиции отметили, что в ходе 30 обысков полицейские изъяли опий ацетилированный, марихуану, прекурсор «ангидрит уксусной кислоты» и деньги, полученные за сбыт наркотических веществ. По ценам «черного» рынка, стоимость изъятых наркосредств составляет 72 тыс. грн. Также изъяты 3 автомобиля, приобретенные за средства от сбыта наркотических средств.

В результате 7 человек, непосредственно причастных к организации и сбыту опия ацетилированного, уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Группу наркодельцов задокументировали сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Днепропетровской области совместно со следователями Главного управления полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Сейчас 4-х задержанных уже взяты под стражу, еще 3-м подозреваемым мера пресечения будет избрана сегодня, роль и документирование преступной деятельности других лиц устанавливается.