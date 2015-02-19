Суд перенес рассмотрение жалобы Савченко на 4 марта - ВВС

Как отметила представитель суда, адвокаты летчицы "подали ходатайство о переносе из-за занятости", а Надежда Савченко отказалась ехать в суд без адвокатов, сообщает Украинская служба BBC.

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В конце января Надежда Савченко, избранная депутатом Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина", получила статус члена Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Тогда же ПАСЕ предоставила украинке международный иммунитет и призвала российские власти немедленно освободить ее. Российские делегаты ПАСЕ говорят, что увольнять летчицю Россия не должна, потому что ее выбрали уже после ареста.

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В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели журналистов и незаконном пересечении российской границы. Сама она все обвинения отрицает и утверждает, что ее похитили пророссийские сепаратисты и незаконно вывезли из Украины.