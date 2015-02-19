Суд перенес рассмотрение жалобы Савченко на 4 марта - ВВС
Суд в Москве перенес на 4 марта рассмотрение жалобы украинской летчицы Надежды Савченко на отказ следователя отпустить ее на заседание ПАСЕ.
Как отметила представитель суда, адвокаты летчицы "подали ходатайство о переносе из-за занятости", а Надежда Савченко отказалась ехать в суд без адвокатов, сообщает Украинская служба BBC.
Читайте такжеСуд 25 февраля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Савченко
В конце января Надежда Савченко, избранная депутатом Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина", получила статус члена Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Тогда же ПАСЕ предоставила украинке международный иммунитет и призвала российские власти немедленно освободить ее. Российские делегаты ПАСЕ говорят, что увольнять летчицю Россия не должна, потому что ее выбрали уже после ареста.
Читайте такжеСенцов может объявить голодовку в поддержку Савченко
В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели журналистов и незаконном пересечении российской границы. Сама она все обвинения отрицает и утверждает, что ее похитили пророссийские сепаратисты и незаконно вывезли из Украины.