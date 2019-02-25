Дело Савченко и Рубана вернули в Киев

До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области.

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Соответствующее решение принял Верховный суд. До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда разбирательство перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или им удобнее туда добираться.

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Напомним, Черниговский районный суд, который рассматривает дело Савченко и Рубана по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота, удовлетворил заявление судьи Светланы Меженнікової о самоотводе.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса, Рубану - тремя.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Савченко и Рубана содержат под арестом.

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко завершено.

11 февраля 2019 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины постановила, что дело Савченко-Рубана будет рассматривать Черниговский районный суд.