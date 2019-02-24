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Евровидение 2019: Украина поднялась в рейтинге букмекеров

11:32, 24 февраля 2019
Общество
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Maruv победила на нацотборе / фото УНИАН

Об этом сообщает на Eurovision World. Стоит отметить, что перед началом финала нацотбора по ставкам букмекеров Украина была на 14 месте. 

Победу на нацотборе одержала певица Maruv с песней Siren Song. 

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Анна Корсун (Maruv) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения". В частности, 6 апреля она выступит в "Известия Hall" (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение в течении 48 часов.

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Теги: #Евровидение#финал нацотбора на Евровидение