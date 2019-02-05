Филарет продолжит руководить Киевской епархией

Митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден Главным секретарем священного Синода.

Почетный патриарх Филарет продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины, соответствующее решение было принято сегодня на первом заседании священного Синода ПЦУ.

«Решено, что святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Синод ПЦУ учел особое значение Михайловского Златоверхого монастыря Киева и его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.

Синод также рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий ПЦУ.

По предложению Епифания митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Синода.

В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем, на вакантную должность был назначен прежний первый проректор протоиерей Александр Трофимлюк. Также Трофимлюк назначен председателем Управления духовного образования и богословской науки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская" под председательством митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля ПЦУ Епифания состоялось первое заседание синода Православной церкви Украины.

Решением Синода председателем Синодального управления военного духовенства утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн.

Также создана «Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы» для оказания помощи на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, главой миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Кроме того, утвержден состав Синода ПЦУ, в который входят митрополит Киевский как председательствующий и 12 епархиальных архиереев, в том числе три постоянных члена Синода: почетный патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.