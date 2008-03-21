Гривня занижена по отношению к доллару, но так лучше для экспортеров

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК выступает против ревальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

Он подчеркнул, что поддерживает в этом вопросе позицию Национального банка Украины. А.ШЛАПАК не согласился с тем, что путем ревальвации гривни можно побороть инфляцию. «Если мы даже считаем, что наша гривня немного занижена по отношению к доллару, то вы сами понимаете, что таким образом мы создаем соответствующие преференции для наших экспортеров. Для нас это является принципиально важным», - сказал А.ШЛАПАК.

Он считает, что проводить в таких условиях ревальвацию нецелесообразно, поскольку это привело бы к еще хуже результатам. Также, по его мнению, есть и чисто психологический момент: «Когда достаточно быстрыми темпами растет инфляция, я убежден, что якорем стабильности для любого предпринимателя, инвестора остается курс". "И поэтому, если мы начнем двигать еще и курс, мы добавим только нестабильности и неуверенности», - сказал А.ШЛАПАК, прибавив, что это касается не только предпринимателей, но и частных лиц, которые на сегодняшний день, наблюдая существующую ситуацию, все больше делают вклады в гривнях, а не в долларах.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины считает нецелесообразной ревальвацию гривни в настоящее время. Как заявил 18 марта журналистам исполнительный директор НБУ по вопросам банковского надзора Александр КИРЕЕВ: "Мы можем укрепить гривню, но у нас и так отрицательное сальдо торгового баланса. Спровоцировать еще больший разрыв? Но потом или сохранится гривня на 5,05? Я не уверен. Поэтому в период экономической неуверенности начинать расшатывать дерево - это очень опасное занятие", - сказал он.

А.КИРЕЕВ отметил, что доллар является валютой страны с одной из самых мощных экономик мира, а темпы инфляции в Украине существенно выше, чем в США, что не дает оснований говорить об укреплении гривни в настоящее время.

Напомним, Национальный банк Украины с 21 апреля 2005 года укрепил официальный курс гривни сразу на 14 копеек до 5,0500 UAH/USD и с тех пор сохраняет его на таком уровне.