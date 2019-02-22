Последний день растаможки "евроблях": очереди на таможнях отсутствуют

Ранее на таможнях получали по 200 деклараций на льготную растаможку в день, но сегодня их поступает по 2-3 в час.

В полночь завершается льготный период, когда авто на еврономерах можно растаможить за половину акцизного сбора. На украинских таможнях ожидался ажиотаж, но очереди отсутствуют.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее на таможнях получали по 200 деклараций на льготную растаможку в день, но сегодня их поступает по 2-3 в час.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов Украины напомнило украинцам, что 22 февраля истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке, так как льготный период не будет продлён.

Так, по информации Минфина, с 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания данных авто по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.