Амосова со сторонниками вновь штурмовали медунивесритет Богомольца - Минздрав

Отмечается, что сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Екатерина Амосова и ее поклонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись.

Уволенная с должности экс-ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова вновь пыталась "захватить" учебное заведение.

Об этом сообщил и.о. ректора НМУ им. Богомольца Юрий Кучин, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Екатерина Амосова и ее поклонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись.

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"Сегодня совет трудового коллектива и ректорат НМУ им. Богомольца обсудит сложившуюся ситуацию, свою позицию и дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2018 года Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена "Крок" студентами, которые учатся на стоматологов.

В связи со срывом 20 февраля в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматология" для более 200 студентов 3-го курса стоматологического факультета, МОЗ Украины создало комиссию для проверки всех обстоятельств дела.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняли Минздрав во вмешательстве в самоуправления вуза и незаконном отстранении ректора. 28 февраля Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре появилось видеообращение его участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что "их услышали".

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В начале марта Окружной админсуд Киева восстановил Амосову на должности ректора медуниверситета, позже Минздрав подал апелляцию на это постановление. 30 марта комиссия Минздрава признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. 16 апреля Амосова была уволена с должности. 23 апреля Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ.

Вместе с тем на сайте вуза появилась скан-копия решения Печерского суда Киева от 23 апреля. Решением суда удовлетворен иск Амосовой и признано незаконным ее увольнение с должности ректора НМУ. Также суд запретил Минздраву проводить конкурс на должность ректора вуза.

В сентябре суд снова восстановил Амосову на должности ректора НМУ.

8 января 2019 года Минздрав уже третий раз разорвал с ней контракт "за неустранение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Госаудитслужбы и, ее отсутствие на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, что фактически блокировало работу учреждения".