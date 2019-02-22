В Киеве жестоко избили "догхантера" Святогора (фото 18+)

Зоозащитники обвиняют Алексея Святогора в том, что он замучил несколько тысяч бездомных животных.

В Киеве возле станции метро Лукьяновская неизвестные избили Алексея Святогора, которого зоозащитники обвиняют в насилии над животными.

Об этом сообщает интернет-издание, в котором работает Святогор.

Инцидент произошел вчера, 21 февраля, около 17:00, после окончания заседания в Шевченковском суде, на котором рассматривалось дело Святогора.

Его объявили в розыск и задержали в прошлом году, однако из-за нескольких самоотводов судей начать судебный процесс долгое время не удавалось.

"Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Святогору оперативно была оказана первая помощь - в течение часа врачи зашивали ему рваные раны на голове. У него диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

Напомним, в четверг, 21 февраля, Шевченковский райсуд Киева начал первое заседания по сути дела Алексея Святогора. По данным зоозащитников, он замучил несколько тысяч бездомных животных.

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Отметим, что еще летом 2018 года Алексея Святогора задержали и объявили ему подозрение по факту создания и распространения продукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости. Прокуратура просит посадить его на пять лет.

44-летний Алексей Святогор - скандально известный "догхантер". На своих страницах в различных социальных сетях он рассказывает о своих "успехах" в убийстве бездомных животных. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Святогору грозит до 5 лет тюрьмы.