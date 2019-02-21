В Николаеве полиция обследует столовые учебных заведений из-за скандала с некачественной молочкой

В частности, обыски были проведены на территории Николаева, Хмельницкого и Одессы.

Правоохранители вчера провели 120 обысков в рамках расследования дела о ненадлежащей организации питания детей в учебных заведениях Николаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, в среду, 20 февраля, следователями Следственного управления ГУ НП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры было проведено 120 обысков в николаевских учебных заведениях и 15 коммунальных производственных предприятиях и фирмах поставщиков продукции на территории Николаева, Хмельницкого и Одессы, а также по месту жительства лиц, причастных к указанной деятельности.

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«В ходе досудебного расследования исследовалась деятельность управления образования Николаевского городского совета, коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений Николаевского городского совета и трех юридических лиц», - говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, в декабре 2017 года коммунальное производственное предприятие Николаевского горсовета по питанию учебных заведений одержало победу на поставку продуктов питания в учебные заведения Николаева. Указанное учреждение в августе 2018 года заключило договор с предприятием с ограниченной ответственностью из города Одесса. Эта организация поставляла молочную продукцию, а именно: сливочное масло, сыр твердый и творог.

«Установлено, что доля молочных жиров в сливочном масле вместо необходимых 72,5-73% составляла менее 1%. То есть в соответствии с теми выводами, которые имеются в материалах производства, указанный продукт не является сливочным маслом вообще, и не мог использоваться для питания детей», - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности СУ ГУ НП, майор полиции Сергей Коновальчук.

В дальнейшем в ходе расследования было установлено, что в декабре 2018 года управлением образования в Николаевской области снова проведен конкурс, и победу одержало снова это же предприятие, которое в декабре того же года заключило договор с другим предприятием из Одессы. Известно, что как поставщик первого предприятия, так и второго, находятся по одному и тому же юридическому адресу и фактически с одними и теми же руководителями.

«По результатам указанных обысков, а также других следственных действий будет принято решение в отношении всех должностных лиц, причастных к совершению преступления и виновные будут привлечены к уголовной ответственности», - отметил Коновальчук.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля во Львове следователи провели масштабные обыски на предприятиях и в учебных заведениях по поводу ненадлежащей организации питания детей.

По данным следствия, должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму более 7 млн грн поставляют в адрес учебных заведений Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета.