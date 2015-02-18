27 февраля начнется суд по делу экс-главы КГГА Попова относительно разгона Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил адвокат родственников героев Небесной сотни Павел Дикань.

"27 февраля состоится первое судебное заседание в Шевченковском суде по обвинению бывшего руководителя города господина Попова в преступлениях, связанных с событиями 30 ноября 2013 года - избиение студентов", - заявил Дикань.

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Попова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время чиновниками, дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки, а тот, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. Вследствие этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.