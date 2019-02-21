СБУ расследует факт появления нацистской свастики в киевском ТРЦ

В ведомстве назвали происходящее «провокацией» и пообещали сделать все необходимое, чтобы организаторы и исполнители были наказаны.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой начала расследование уголовного производства относительно размещения нацистской свастики в одном из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Киева.

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«Зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса ("изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов")», – говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, расследование начали еще 19 февраля. В ведомстве назвали происходящее «провокацией» и пообещали сделать все необходимое, чтобы организаторы и исполнители были наказаны.

В СМИ ранее появилась информация, что в эти выходные в одном из ТРЦ Киева на LED-лестнице вдруг появилось изображение свастики. В заведении заявили, что неизвестные злоумышленники совершили хакерскую атаку на систему управления медийными экранами.