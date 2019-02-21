Выходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы
09:21, 21 февраля 2019Общество
654 0
В марте у украинцев будет 11 выходных дней.
У украинцев будет дополнительный выходной в марте / flickr.com/photos/dafnecholet
В марте 2019 года украинцев ждут 11 выходных дней и 20 - рабочих.
Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году: дата и сколько будем отдыхать (календарь)
Дополнительный отдых будет в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому у нас будет три выходных дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 число.
Календарь на март 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 20;
- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).
Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter