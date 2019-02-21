Выходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы

В марте у украинцев будет 11 выходных дней.

В марте 2019 года украинцев ждут 11 выходных дней и 20 - рабочих.

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Дополнительный отдых будет в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому у нас будет три выходных дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 число.

Календарь на март 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 20;

- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).

Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.