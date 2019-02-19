Полнолуние 19 февраля: что категорически нельзя делать

19 февраля 2019 года произойдет полнолуние. УНИАН расскажет, чего стоит опасаться в этот день.

Полнолуние в феврале 2019 года в Украине приходится на вторник, 19 число. Будьте осторожны, ведь в такие дни небесное светило оказывает очень мощное влияние на природу и на организм человека.

В день полнолуния, 19 февраля, возможны аварии, обострение проблем со здоровьем, а также растет риск совершения преступлений.

Когда произойдет полнолуние в феврале 2019

В феврале полнолуние состоится 19 числа в 17:54 по киевскому времени. В этот момент Луна будет самой большой и очень яркой.

В этот день Луна будет находиться в знаке Льва, поэтому астрологи советуют в этот день опасаться авантюр и сдерживать себя от необдуманных поступков, обдумывать каждое решение.

Под "удар" полнолуния могут попасть люди, которые страдают от токсических отношений – например, на нелюбимой работе или с человеком, который вас не устраивает.

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Что нельзя делать в полнолуние:

- давать и брать в долг;

- ссориться;

- планировать дальние путешествия;

- стричь волосы;

- подписывать важные документы;

- нельзя спать в зоне лунного света: так якобы можно потерять красоту. Другие говорят, что так могут замучить кошмары;

- планировать и проводить операции, так как могут открыться кровотечения, а раны будут долго заживать;

- просить повышения в должности или зарплаты: после этого начальство может сильно обозлиться на вас и даже уволить.

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Что нужно сделать в день полнолуния, 19 февраля

Это отличный день для того, чтобы начать новые проекты. Астрологи говорят, что если вы запланировали дело до полнолуния, можете 19 февраля за него смело браться.

Также в день полнолуния, которое произойдет в знаке Льва, советуют искать новые знакомства, любовь и способы самореализации.

Полная Луна в знаке Льва, как считается, сулит положительные изменения тем, кто хочет круто изменить свою жизнь, например, переехать в новый дом, страну, сменить место работы. Это объясняется тем, что сам Лев – очень смелый знак, поэтому дерзайте.

Главное в этот день - направьте свою энергию в правильное русло – составьте планы на год, если еще этого не сделали, займитесь собой, почитайте, посмотрите фильм.