По словам главы СБУ, оба заказчики находятся в общегосударственном розыске.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал фамилии заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Украине, в частности в Запорожье 16 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве он сказал, что одним из заказчиков этого преступления является "бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. В 2014 году Тимченко выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов и, по данным СБУ, тесно сотрудничает с МГБ так называемой "ДНР".

Читайте такжеАтаки на культовые здания "УПЦ МП" организовывались из ОРДЛО, а согласовывались в Ростове – СБУ

Как сообщил Грицак, вторым заказчиком является "бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" по прозвищу "Сармат"- его зовут Андрей Кузьменко". По словам главы СБУ, оба находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений".

Как сказал Грицак, установлена и задокументирована причастность указанных лиц к организации еще двух попыток поджога культовых сооружений бывшей УПЦ МП, которые имели место в Запорожье 6 и 11 февраля.

При этом на брифинге были продемонстрированы фото людей, которых Грицак назвал заказчиками.

По его словам, участники поджогов должны были сделать "соответствующие надписи" после совершения преступления, в частности свастику.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 февраля в Шевченковском районе Запорожья неизвестные нарисовали фашистскую символику на фасаде храма преподобного Алексия Карпаторусского бывшей УПЦ МП и попытались поджечь дверь.

В ночь на 11 февраля в Вознесеновском районе Запорожья неизвестные нарисовали фашистскую символику на фасаде храма равноапостольной княгини Ольги бывшей УПЦ МП.

16 февраля в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух мужчин и женщину при попытке поджога храма бывшей УПЦ МП в Бородинском микрорайоне Днепровского района города. Действия задержанных квалифицированы как теракт (ст. 258 Уголовного кодекса Украины).