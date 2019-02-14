Российские правозащитники получили письмо от украинского военнопленного Варимеза (фото)

Письмо было написано ещё 29 декабря прошлого года.

Российские правозащитники получили письмо от военнопленного украинского моряка Владимира Варимеза, которого удерживают в московском СИЗО «Лефортово».

Об этом в Twitter сообщает правозащитная организация «Росузник».

«Из СИЗО Лефортово пришло письмо Владимира Варимеза — старшего матроса буксира "Яны Капу"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо было написано ещё 29 декабря прошлого года.

Из СИЗО Лефортово пришло письмо Владимира Варимеза — старшего матроса буксира "Яны Капу".

Письмо было написано ещё 29 декабря прошлого года. pic.twitter.com/gCy7337j64 — Почта РосУзника (@RosUznik) 14 лютого 2019 р.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

16 января Лефортовский райсуд Москвы продлил Владимиру Варимезу срок ареста до 24 апреля.